Перепутавшая педали автоледи на каршеринге наехала на инспектора ГАИ в Петербурге

Сотрудник полиции госпитализирован в тяжелом состоянии.

В центре Санкт-Петербурга водитель каршерингового автомобиля совершила наезд на инспектора ГИБДД при оформлении дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 25 октября около 21:00 на Исаакиевской площади. После столкновения автомобилей Chery Tiggo и JAC сотрудник Госавтоинспекции попросил одну из участниц ДТП — 49-летнюю водительницу каршеринга — припарковать автомобиль у обочины. При выполнении маневра женщина резко нажала на педаль и совершила наезд на инспектора. Находившаяся за рулем потом уверяла, что переволновалась и перепутала педали.

В результате происшествия 46-летний сотрудник полиции был госпитализирован в тяжелом состоянии. В отношении водителя автомобиля Chery Tiggo составлен административный протокол по статье 12.24 КоАП РФ ("Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего"). Проводится проверка.

