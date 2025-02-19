На Бухарестской улице курьер на электроскутере сбил 12-летнего мальчика

До приезда медиков сотрудники Росгвардии вместе с неравнодушными прохожими поддерживали пострадавшего мальчика и находились рядом с ним.

Петербургские росгвардейцы помогли подростку, пострадавшему после столкновения с курьером на электроскутере. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны.

Около шести часов вечера 18 февраля росгвардейцы обнаружили на велодорожке напротив жилого дома на Бухарестской улице 12-летнего мальчика, получившего травмы в результате наезда электроскутера, и вызвали на место карету скорой помощи. Работник службы доставки находился здесь же и был задержан сотрудниками вневедомственной охраны.

До приезда медиков сотрудники Росгвардии вместе с неравнодушными прохожими поддерживали пострадавшего мальчика и находились рядом с ним.

Несовершеннолетнего, получившего травму ноги и ушиб головы, госпитализировали в детскую больницу. Задержанного 23-летнего курьера наряд Росгвардии доставил в 12 отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны