В вестибюле "Обводного канала" появилась надпись, оскорбляющая президента

Надпись удалили, а подозреваемого в ее создании задержали.

Накануне днем в полицию позвонил инспектор отдела транспортной безопасности метрополитена и сообщил, что в вестибюле "Обводного канала" на мраморной плитке обнаружили надпись, сделанную черным маркером. Текст оскорблял действующего президента страны. Об этом стало известно Piter.tv.

Тем же вечером на Тамбовской улице задержали 28-летнего петербуржца и поместили его в изолятор. В отношении молодого человека составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Надпись удалили.

Известно, что у подозреваемого два дня назад закончился условный срок по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Фото: Piter.tv