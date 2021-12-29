В вестибюле "Обводного канала" появилась надпись, оскорбляющая президента

Накануне днем в полицию позвонил инспектор отдела транспортной безопасности метрополитена и сообщил, что в вестибюле "Обводного канала" на мраморной плитке обнаружили надпись, сделанную черным маркером. Текст оскорблял действующего президента страны. Об этом стало известно Piter.tv.
Тем же вечером на Тамбовской улице задержали 28-летнего петербуржца и поместили его в изолятор. В отношении молодого человека составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Надпись удалили.
Известно, что у подозреваемого два дня назад закончился условный срок по статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков.
Фото: Piter.tv
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