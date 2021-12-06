Водителей из Петербурга и Ленобласти предупредили о начале миграции лосей

Увидев лося, автомобилистам рекомендуется остановиться и пропустить животное.

Специалисты предупредили водителей о начале сезона миграции лосей в Петербурге и Ленобласти. Учащаются случаи переходов животных через дороги, а, значит, повышается вероятность возникновения ДТП. Пик аварий с участием лосей происходит с 23:00 до 2:00 и с 5:00 до 9:00. Об этом сообщили представители центра "Велес".

Увидев лося, автомобилистам рекомендуется остановиться и пропустить животное. В зоне действия знака "Дикие животные" лучше сбавить скорость.

Водителям напоминают, что аварии с участием лосей часто приводят к летальным исходам и сильным повреждениям. Также за пострадавшее животное налагается штраф, если ДТП произошло в зоне действия знака "Дикие животные": за лося – 80 000 рублей, медведя – 60 000 рублей, косулю – 40 000 рублей, кабана – 30 000 рублей.

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