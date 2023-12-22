В Петербурге набирают волонтеров ко Дню Победы

Отбор волонтеров продлится с 15 февраля до 18 марта.

Петербургское отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" начало набор добровольцев для участия в организации и проведении мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Смольном.

Волонтёры будут помогать с сопровождением ветеранов и встречей гостей Парада Победы на Дворцовой площади, при необходимости позовут организаторов, медиков или службу охраны. Также добровольцы будут вручать гостям парада Георгиевские ленты и помогут запечатлеть лучшие кадры с празднования Дня Победы.

Подать заявку на участие может любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 16 лет. Отбор волонтеров продлится с 15 февраля до 18 марта.

Ранее на Финляндском вокзале представили реконструкцию встречи поезда жителями блокадного Ленинграда.

Фото: ВКонтакте/ Волонтёры Победы. Санкт-Петербург