На набережной канала Грибоедова горела кухня в квартире

С огнем боролись 15 спасателей и три единицы техники.

Накануне вечером, 4 июля, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На набережной канала Грибоедова в доме № 91 вспыхнуло пламя в квартире. В помещении кухни загорелась обстановка на площади один квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера 23:49. С огнем боролись 15 спасателей и три единицы техники.

Пожар удалось потушить в 00:43. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv