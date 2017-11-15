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На набережной канала Грибоедова горела кухня в квартире
Сегодня, 9:49
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На набережной канала Грибоедова горела кухня в квартире

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С огнем боролись 15 спасателей и три единицы техники.

Накануне вечером, 4 июля, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На набережной канала Грибоедова в доме № 91 вспыхнуло пламя в квартире. В помещении кухни загорелась обстановка на площади один квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера 23:49. С огнем боролись 15 спасателей и три единицы техники.

Пожар удалось потушить в 00:43. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в производственном здании на Московском горел цех.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, набережная канала грибоедова, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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