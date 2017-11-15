На набережной канала Грибоедова горела кухня в квартире

Накануне вечером, 4 июля, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На набережной канала Грибоедова в доме № 91 вспыхнуло пламя в квартире. В помещении кухни загорелась обстановка на площади один квадратный метр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера 23:49. С огнем боролись 15 спасателей и три единицы техники.
Пожар удалось потушить в 00:43. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в производственном здании на Московском горел цех.
Фото: Piter.tv
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