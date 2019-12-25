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В производственном здании на Московском горел цех
Сегодня, 14:49
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В производственном здании на Московском горел цех

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Пожарные боролись с огнем более часа.

Сегодня, 4 июля, в Московском районе произошел пожар. В производственном здании на Московском проспекте, 158, горела обстановка на площади 10 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:37. Пламя вспыхнуло в помещении цеха размером 20х60 метров. 

Бороться с огнем прибыли четыре пожарных машины и 19 человек личного состава. Огонь удалось потушить к 13:51. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов горел магазин.

Фото: Piter.tv

Теги: горел цех, московский проспект, мчс, пожар на производстве
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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