В производственном здании на Московском горел цех

Сегодня, 4 июля, в Московском районе произошел пожар. В производственном здании на Московском проспекте, 158, горела обстановка на площади 10 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:37. Пламя вспыхнуло в помещении цеха размером 20х60 метров.
Бороться с огнем прибыли четыре пожарных машины и 19 человек личного состава. Огонь удалось потушить к 13:51.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на проспекте Ветеранов горел магазин.
Фото: Piter.tv
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