На выходных в Петербурге и Ленобласти под колесами поездов погибли два человека

Погибли 80-летняя петербурженка и 47-летний житель Ленобласти.

На выходных два человека погибли на железной дороге в Петербурге и Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийский ЛО МВД России на транспорте.

В воскресенье, 24 июля, около часа ночи в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на перегоне между станциями "Волосово – Молосковицы" Ленобласти грузовой электропоезд сбил человека. Оказалось, что 47-летний житель Волосовского района шел по железнодорожным путям. Машинист применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Аналогичная ситуация произошла в субботу, 23 июля, между железнодорожными станциями Петербурга "Сосновая Поляна" и "Сергиево". Оказалось, что 80-летняя петербурженка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. На сигнал повышенной громкости, поданный машинистом, не реагировала. Пенсионерка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее стало известно, что петербуржец украл забытый в электричке ноутбук.

Фото: Piter.tv