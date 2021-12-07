На проспекте Ветеранов прорвало трубу с горячей водой

На месте прорыва находилось много припаркованных машин.

Рано утром во вторник, 7 декабря, в соцсетях появилось сообщение о прорыве трубы на проспекте Ветеранов.

Все машины, стоящие в кармане, поедут в ремонт, а какие-то на металлолом, ибо ситуация , когда в мороз -18 простоять полночи в кипятке никого не оставит без вмешательства специалиста автосервиса или "патологоанатома" с резаком по металлу. заявил автор поста

В комментариях многие горожане согласились с высказыванием, что для коммунальщиков "зима наступила внезапно". Однако там же разразилась полемика: виноваты не коммунальные службы, а физика и движение грунтов.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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