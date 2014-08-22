В шести домах на Васильевском острове отключат электричество

Во вторник, 10 августа, в некоторых домах на Васильевском острове временно отключат электричество для проведения аварийных работ. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Специалисты ПАО "Россети Ленэнерго" будут ремонтировать электрооборудование ТП 1134. Электричества не будет до 18:00 сегодняшнего дня по следующим адресам:
Морская набережная, 43/2 литера А, 45;
Улица Кораблестроителей, 46, 46/1, 48/2, участок 29.
Временные неудобства обещали компенсировать повышением надежности электроснабжения.
Фото: Piter.TV
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