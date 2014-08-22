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В шести домах на Васильевском острове отключат электричество
Сегодня, 10:55
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В шести домах на Васильевском острове отключат электричество

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Работы должны завершиться в 18 часов.

Во вторник, 10 августа, в некоторых домах на Васильевском острове временно отключат электричество для проведения аварийных работ. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Специалисты ПАО "Россети Ленэнерго" будут ремонтировать электрооборудование ТП 1134. Электричества не будет до 18:00 сегодняшнего дня по следующим адресам:

Морская набережная, 43/2 литера А, 45;

Улица Кораблестроителей, 46, 46/1, 48/2, участок 29. 

Временные неудобства обещали компенсировать повышением надежности электроснабжения. 

Фото: Piter.TV

Теги: васильевский остров, ленэнерго, электричество
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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