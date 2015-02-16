На улице Руставели раздался хлопок и начался пожар

Спасатели тушили огонь 43 минуты.

В понедельник, 14 июня, в Калининском районе случился пожар в жилом доме. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Возгорание произошло в квартире дома № 24 по улице Руставели. В диспетчерскую службу спасения обращение поступило в 14:05. Пожарные оперативно прибыли на место ЧП. Выяснилось, что в трехкомнатной квартире горела обстановка площадью 5 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 12 спасателей и три единицы спецтехники. Огонь потушили через 43 минуты.

Сведений о пострадавших не поступало. На данный момент выясняются причины произошедшего.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в отеле "Европa" постояльцев эвакуировали из-за возгорания холодильников. Известно, что в этой гостинице поселились игроки сборной Словакии.

Фото: портал "Мегаполис"