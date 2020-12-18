  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Коллонтай школьница отравилась неизвестным веществом
Сегодня, 16:07
100
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Коллонтай школьница отравилась неизвестным веществом

0 0

Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии.

В четверг, 26 мая, в детскую больницу попала петербургская школьница. У девочки диагностировали отравление неизвестным веществом. 

По информации Piter.tv, петербурженке стало плохо, когда она находилась в гостях. Карета скорой помощи прибыла за семиклассницей к дому на улице Коллонтай. 

Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии. Подробности уточняются.

Несовершеннолетняя воспитывается в полной семье, проживает с мамой и папой в съемной квартире. Школьница с 2019 года состоит на профилактическом учёте.

Ранее на Piter.tv: в Петергофе полицейские задержали охранника, который отправлял девочкам сообщения интимного характера.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп улица коллонтай, отравилась наркотиком, ребенок, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии