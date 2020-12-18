На улице Коллонтай школьница отравилась неизвестным веществом

В четверг, 26 мая, в детскую больницу попала петербургская школьница. У девочки диагностировали отравление неизвестным веществом.
По информации Piter.tv, петербурженке стало плохо, когда она находилась в гостях. Карета скорой помощи прибыла за семиклассницей к дому на улице Коллонтай.
Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии. Подробности уточняются.
Несовершеннолетняя воспитывается в полной семье, проживает с мамой и папой в съемной квартире. Школьница с 2019 года состоит на профилактическом учёте.
Ранее на Piter.tv: в Петергофе полицейские задержали охранника, который отправлял девочкам сообщения интимного характера.
Фото: Piter.tv
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