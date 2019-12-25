На улицах 11 городов Европы спрячут мячи от Покраса Лампаса

Найти призы можно по подсказкам на Instagram-страницах художника, "Лахта центра", "Зенита" и "Газпром Арены".

В десятке городов-участников Евро-2020 можно будет найти мячи из инсталляции Покраса Лампаса. Об этом сообщили в официальной группе сине-бело-голубых в "ВКонтакте".

Спрячут инвентарь в популярных местах отдыха и рядом с достопримечательностями в Будапеште, Бухаресте, Риме, Лондоне, Севильи, Копенгагене, Амстердаме, Баку, Глазго, Мюнхене и Петербурге. Отыскать трофеи можно по подсказкам, которые будут регулярно появляться на Instagram-страницах художника, "Лахта центра", "Зенита" и "Газпром Арены".

Ранее на Piter.tv подвели итоги Евро-2020: чем петербуржцам запомнился большой футбол в городе.

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"