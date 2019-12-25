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На улицах 11 городов Европы спрячут мячи от Покраса Лампаса
Сегодня, 9:16
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На улицах 11 городов Европы спрячут мячи от Покраса Лампаса

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Найти призы можно по подсказкам на Instagram-страницах художника, "Лахта центра", "Зенита" и "Газпром Арены".

В десятке городов-участников Евро-2020 можно будет найти мячи из инсталляции Покраса Лампаса. Об этом сообщили в официальной группе сине-бело-голубых в "ВКонтакте". 

Спрячут инвентарь в популярных местах отдыха и рядом с достопримечательностями в Будапеште, Бухаресте, Риме, Лондоне, Севильи, Копенгагене, Амстердаме, Баку, Глазго, Мюнхене и Петербурге. Отыскать трофеи можно по подсказкам, которые будут регулярно появляться на Instagram-страницах художника, "Лахта центра", "Зенита" и "Газпром Арены". 

Ранее на Piter.tv подвели итоги Евро-2020:  чем петербуржцам запомнился большой футбол в городе. 

Фото: ВКонтакте / ФК "Зенит"

Теги: евро 2020, искусство, мячи инсталляции, покрас лампас, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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