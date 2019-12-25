На участке ВСМ Москва - Петербург стартовали строительные работы

Всего на стройплощадке занято около 6 тыс. рабочих и 2 тыс. единиц спецтехники.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью ТАСС на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о старте строительных работ на первом российском проекте высокоскоростной железной дороги Москва—Санкт-Петербург, реализуемом компанией "Нацпроектстрой".

Строительство высокоскоростной железнодорожной линии Москва—Санкт-Петербург осуществляется по решению президента России Владимира Путина в рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система". После завершения проекта перемещение между двумя столицами займёт всего 2 часа 15 минут, что вдвое сократит нынешнее время пути. Протяжённость магистрали составит 679 километров, пролегая через территорию шести регионов с населением около 30 миллионов человек. Предполагается, что к 2030 году ежегодный пассажиропоток достигнет отметки в 23 миллиона человек.

В будущем планируется развитие сети высокоскоростных магистралей до Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Казани, Минска, Адлера и Рязани. Правительство утвердило реализацию проекта на период с 2024 по 2028 годы, ввод магистрали в эксплуатацию назначен на 2028 год.

Летом текущего года инфоцентр ВСМ объявил, что седьмой этап строительства прошёл государственную экспертизу, ожидается получение разрешения на старт работ. Участок трассы длиной 54,6 километра от Зеленограда до Высоково в Московской области предназначен для тестирования первого российского поезда сверхскоростного класса.

