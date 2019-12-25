"Лежачий полицейский" на велодорожке на Тихорецком проспекте смутил горожан

Жители прогнозируют возможные инциденты на тротуаре.

На Тихорецком проспекте заметили "лежачего полицейского" на велодорожке. Автор фото удивился находке, ведь велодорожка — не проезжая часть. Знающие люди подсказали, что на самом деле это дорожная защита для труб.

В "Городском центре управления парковками", который отвечает за велодорожки, сообщили Piter.TV, что непричастны к элементу. Работы на участке проводил ГУП "Водоканал" и Управление садово-паркового хозяйства. Предприятие проводит под защитой шланг, который выходит на проезжую часть.

Руководитель "Петербургского велосообщества" Павел Хусу отметил, что лучше бы работы завершили поскорее. Иначе дорожная защита, по факту выполняющая функции "лежачего полицейского", может привести к какому-нибудь инциденту с участие велосипедиста или электросамокатчика.

Фото: ВКонтакте / Петербургское велообщество