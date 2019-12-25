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В Петербурге электрика убило током во время работы
Сегодня, 10:05
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге электрика убило током во время работы

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красносельском районе на территории "Водоканала" был обнаружен труп электрика. Об этом стало известно Piter.tv.

На территории предприятия был обнаружен труп 50-летнего электрика, сотрудника сторонней организации. По предварительной информации, он погиб в результате производственной электротравмы. Мужчина получил удар током при работе в электрощитке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В прошлом месяце в Петербурге пытавшегося починить розетку подростка ударило током.

Фото: unsplash

Теги: водоканал, труп, электричество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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