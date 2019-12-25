В Петербурге электрика убило током во время работы

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Красносельском районе на территории "Водоканала" был обнаружен труп электрика. Об этом стало известно Piter.tv.

На территории предприятия был обнаружен труп 50-летнего электрика, сотрудника сторонней организации. По предварительной информации, он погиб в результате производственной электротравмы. Мужчина получил удар током при работе в электрощитке.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В прошлом месяце в Петербурге пытавшегося починить розетку подростка ударило током.

Фото: unsplash