Женщину сбили насмерть на станции "Поповка". Она разговаривала по телефону

Погибшей было 48 лет. Она жила в этом районе.

Женщина погибла на железной дороге в Тосненском районе Ленобласти. Трагедия произошла в 22-м часу 26 марта. Сообщила пресс-служба транспортной полиции.

Погибшая попала под поезд, который следовал из Москвы в Петербург. 48-летняя местная жительница переходила железную дорогу на станции "Поповка" на запрещающий сигнал светофора. По версии полиции, она отвлеклась на телефонный разговор и не заметила приближения поезда. Машинист применил экстренное торможение и подавал сигналы повышенной громкости, но происшествия избежать не удалось.

На данный момент сотрудники транспортной полиции и следователи ЗМСУТ СК России выясняют все обстоятельства.

Фото: УТ МВД по СЗФО