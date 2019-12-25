Женщину сбили насмерть на станции "Поповка". Она разговаривала по телефону

Женщина погибла на железной дороге в Тосненском районе Ленобласти. Трагедия произошла в 22-м часу 26 марта. Сообщила пресс-служба транспортной полиции.
Погибшая попала под поезд, который следовал из Москвы в Петербург. 48-летняя местная жительница переходила железную дорогу на станции "Поповка" на запрещающий сигнал светофора. По версии полиции, она отвлеклась на телефонный разговор и не заметила приближения поезда. Машинист применил экстренное торможение и подавал сигналы повышенной громкости, но происшествия избежать не удалось.
На данный момент сотрудники транспортной полиции и следователи ЗМСУТ СК России выясняют все обстоятельства.
Фото: УТ МВД по СЗФО
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