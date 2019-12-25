Тепловоз частично сошел с рельсов около железнодорожной станции "Сортировочная"

Инцидент произошел в четвертом часу.

Ночью 7-го декабря около железнодорожной станции "Сортировочная" тепловоз сошел с рельсов. По информации Piter.TV, это произошло на пересечении путей в 300-х метрах от Цимбалинского путепровода.

По информации от источника Piter.TV, инцидент произошел из-за столкновения с пустыми цистернами. Они частично опрокинулись. Всего их было около 40. В пресс-службе транспортной полиции по Северо-Западу сообщили, что столкновения с цистернами не было, однако тепловоз все же сошел с рельсов. Никто не пострадал.

Работы по восстановлению начались в пятом часу утра силами работников железной дороги.

Фото из архива Piter.TV