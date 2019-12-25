На севере Петербурга полностью перекроют участок КАД на час

С КАД будут увозить сгоревший несколько дней назад автокран.

На внешнем кольце КАД между развязками с проспектом Энгельса и проспектом Культуры полностью перекроют движение на час. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Участок будет закрыт для движения в ночь с 14 на 15 июня с 04 до 05 часов. Дорогу перекрывают для того, чтобы эвакуировать сгоревший автокран. Сейчас он занимает 2 полосы - полосу безопасности и первую полосу, всего на внешнем кольце их 3.

Данная мера необходима для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период подъёма автокраном грузоподъемностью 100 тонн сгоревшего транспортного средства и погрузки его на трал для дальнейшей эвакуации. говорится в сообщении.

Водителям приносят извинения за временные неудобства.

Автокран сгорел 11-го июня. Обошлось без пострадавших.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"