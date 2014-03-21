На Рижском проспекте благоустроили сквер

Теперь напротив Дома творчества "Измайловский" есть приятное общественное пространство.

У дома №27 по Рижскому проспекту открылось новое общественное пространство. Об этом сообщил вице-губернатор Анатолий Повелий.

Создание сквера стало одной из инициатив конкурса "Твой бюджет". На момент начала работ садик на Рижском проспекте был в запущенном состоянии: не было дорожек, площадок, скамеек, урн. Кроме того, было утрачено ограждение вдоль Рижского проспекта. Не хватало деревьев.

В ходе благоустройство на площади почти 2 тыс.кв. метров разбили газоны, построили детскую площадку, высадили 17 деревьев и 879 кустарников. Также была восстановлена кованая ограда. В сквере установили освещение.

Отметим, что в этом году программа "Твой бюджет" не запускалась. Ранее Piter.tv рассказывал, что об этом известно.

Фото: администрация Петербурга

