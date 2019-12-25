В пятницу в Петербурге пройдет акция "На работу на велосипеде"

Акция проводится три раза в год, в том числе зимой.

Завтра, 12 февраля, в Петербурге пройдет ежегодная акция "На работу на велосипеде". В зимнее время она состоится в городе только второй раз. В акции может принять участие любой желающий.

Важной частью маршрута станут энерготочки, где велосипедисты могут согреться, выпить или съесть что-то горячее и получить памятные сувениры или бонусы, скидки на услуги по ремонту и экипировке. Организаторы сотрудничают с музеями и заведениями, благодаря чему участники акции смогут посетить их бесплатно или получить подарок.

Правила просты: нужно просто сесть на велосипед и поехать на работу или по делам. В заезде примут участие представители петербургского велосообщества и комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: pixabay.com