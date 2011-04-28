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Видео: на проспекте Луначарского полностью сгорел пассажирский автобус

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По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В 9:51 утра главное управление МЧС по Петербургу получило сообщение о пожаре у дома №108к1 на проспекте Луначарского, сообщили Piter.tv в пресс-службе ведомства. 

Прибывшие на место пожарные уточнили, что в автобусе марки "МАЗ" сгорели сгораемые части. В 10:07 ликвидация открытого горения. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. 

К ликвидации пожара привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, в салоне находилось 5 человек, которые вышли самостоятельно.

Очевидцы поделились фото и видео с места происшествия в соцсетях.

Причины возгорания неизвестны.

Фото и видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург / Вконтакте

Теги: пожар, проспект луначарского, сгорел автобус
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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