На подработку в Петербурге чаще всего ищут упаковщиков и IT-мастеров

Аналитики крупнейших платформ по поиску работы зафиксировали рекордный рост спроса на подработку упаковщиками и мастерами по ремонту компьютеров. Согласно исследованию "Авито Подработка", количество доступных смен для этих специалистов увеличилось более чем вдвое по сравнению с 2024 годом.

Наибольшее число вакансий сосредоточено в Москве (свыше 11 тысяч), Подмосковье (5,8 тысячи) и Санкт-Петербурге (5,5 тысячи). Упаковщики сейчас получают в среднем 78,1 тысячи рублей в месяц, компьютерные мастера — до 140 тысяч при частичной занятости. Существенно вырос спрос и на складских работников (+93%) и бариста (+100%), чьи доходы достигают 99,5 и 58,5 тысячи рублей соответственно.

Рост связан с развитием e-commerce и уходом международных сервисных центров. Для работодателей подработка — способ гибко закрывать сезонные потребности без долгосрочных обязательств. Олеся Бормотова, HR-директор Newstaff

Эксперты отмечают, что указанные в вакансиях суммы часто рассчитаны на полную занятость, а реальный доход зависит от фактической загрузки. Тем не менее, рынок подработок демонстрирует устойчивый рост.

Ранее Piter.TV сообщал, что нехватка рабочих и производственников зафиксирована в Петербурге.

