В Петербурге резко вырос спрос на подработку для пенсионеров

Рынок подработки для пенсионеров в Петербурге продемонстрировал значительный рост в 2025 году. Согласно данным аналитиков "Авито Подработки", количество предложений для пожилых соискателей увеличилось на 65% по сравнению с предыдущим периодом, а среднее вознаграждение при неполной занятости составило 41,1 тыс. рублей в месяц.

Наибольший рост спроса зафиксирован на позиции менеджера по персоналу (+173%) и сборщика мебели (+171%). Зарплата в этих сферах существенно различается: менеджеры получают около 46,4 тыс. рублей, тогда как сборщики мебели — до 84,2 тыс. рублей в месяц.

Бизнес всё чаще предлагает подработку пенсионерам — такие исполнители ценятся за опыт и ответственный подход к задачам. Интерес самих исполнителей пенсионного возраста к частичной занятости также растёт — например, за III квартал 2025-го по России общее количество откликов исполнителей старше 65 лет выросло на 44% год к году. Сергей Яськин, директор сервиса "Авито Подработка"

Формат частичной занятости позволяет пожилым людям выбирать удобный график и объем задач, что особенно важно для этой категории работников.

Фото: Piter.TV