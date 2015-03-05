В РФ намерены увеличить число магазинов с возможностью покупок через ID Max

Минпромторг контактирует с крупными торговыми сетям и властями в регионах для внедрения системы.

Количество торговых точек на российской территории с возможностью подтверждения возраста покупателя через цифровой ID Max при оплате товаров 18+ может быть увеличен. Соответствующее заявление журналистам сделал статс-секретарь, заместитель главы Министерства по промышленности и торговле Роман Чекушов. Эксперт из федерального правительства объяснил СМИ, что профильная структура договорилась с торговыми сетями о том, что в течение первого квартала следующего года подобная технология будет обеспечена в максимальном количестве магазинов.

Они передовые в части всех технологических решений. <…> Поэтому мы договорились с федеральными сетями, что в течение первого квартала будущего года они обеспечат доступ к такого рода технологиям подтверждения возраста в максимальном количестве своих торговых точек. Роман Чекушов, замглавы Минпромторга РФ

Параллельно ведется работа Минпромторга России с субъектами страны. Сейчас региональные власти активно включились в этот процесс с цифровым ID Max. В частности, применяются технологии, которые присутствуют в едином сервисе "Госуслуги", "Госскане".

