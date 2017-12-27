На перекрестке Дачного и Ветеранов водитель сбил всмятку детскую коляску

На пешеходном переходе около Ветеранов и Дачного автомобилист смел с пути детскую коляску.

Как сообщают очевидцы, на пересечении Дачного проспекта и Ветеранов автомобиль снес детскую коляску с ребенком на пешеходном переходе.

Известно, что коляска разбилась всмятку. На месте работают две машины реанимации и сотрудники правоохранительных органов. Информации о погибших или пострадавших в данный момент нет. Устанавливаются обстоятельства аварии.

Находился ли ребенок в коляске или на руках матери - не сообщается. Однако, свидетели рассказали, что от женщины, переходившей дорогу, сильно пахло алкоголем.

Отметим, что данный инцидент пока что не мешает дорожному движению.