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На перекрестке Дачного и Ветеранов водитель сбил всмятку детскую коляску
Сегодня, 17:46
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lesjasap
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На перекрестке Дачного и Ветеранов водитель сбил всмятку детскую коляску

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На пешеходном переходе около Ветеранов и Дачного автомобилист смел с пути детскую коляску.

Как сообщают очевидцы, на пересечении Дачного проспекта и Ветеранов автомобиль снес детскую коляску с ребенком на пешеходном переходе. 
 
Известно, что коляска разбилась всмятку. На месте работают две машины реанимации и сотрудники правоохранительных органов. Информации о погибших или пострадавших в данный момент нет. Устанавливаются обстоятельства аварии. 
 
Находился ли ребенок в коляске или на руках матери - не сообщается. Однако, свидетели рассказали, что от женщины, переходившей дорогу, сильно пахло алкоголем. 
 
Отметим, что данный инцидент пока что не мешает дорожному движению. 
Теги: авария , детская коляска , дтп , перекресток , пешеходный переход , проспект ветеранов дачный проспект
Категории: Новости СПб ДТП Картина дня

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