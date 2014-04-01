  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Загородном проспекте неизвестные избили туриста из Африки
Сегодня, 9:18
175
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Загородном проспекте неизвестные избили туриста из Африки

0 0

Приезжего госпитализировали в больницу.

В центре Петербурга неизвестные напали на приезжего из Африки. Мужчина потерял сознание. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", днем 31 марта 21-летнего гражданина Судана госпитализировали в Александровскую больницу с Загородного проспекта. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом стенок правой орбиты. 

По словам туриста, ночью, когда он был в состоянии алкогольного опьянения в районе Невского проспекта, кто-то ударил его по голове. Обстоятельства происшествия пострадавший не запомнил. 

Все детали случившегося устанавливает полиция Центрального района. 

Ранее на Piter.TV: задержаны похитители мигранта в Петергофе. 

Фото: Piter.TV

Теги: загородный проспект, нападение на туриста
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии