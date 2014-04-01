На Загородном проспекте неизвестные избили туриста из Африки

Приезжего госпитализировали в больницу.

В центре Петербурга неизвестные напали на приезжего из Африки. Мужчина потерял сознание.

По данным АН "Оперативное прикрытие", днем 31 марта 21-летнего гражданина Судана госпитализировали в Александровскую больницу с Загородного проспекта. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом стенок правой орбиты.

По словам туриста, ночью, когда он был в состоянии алкогольного опьянения в районе Невского проспекта, кто-то ударил его по голове. Обстоятельства происшествия пострадавший не запомнил.

Все детали случившегося устанавливает полиция Центрального района.

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Фото: Piter.TV