На Загородном проспекте неизвестные избили туриста из Африки

В центре Петербурга неизвестные напали на приезжего из Африки. Мужчина потерял сознание.
По данным АН "Оперативное прикрытие", днем 31 марта 21-летнего гражданина Судана госпитализировали в Александровскую больницу с Загородного проспекта. У него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом стенок правой орбиты.
По словам туриста, ночью, когда он был в состоянии алкогольного опьянения в районе Невского проспекта, кто-то ударил его по голове. Обстоятельства происшествия пострадавший не запомнил.
Все детали случившегося устанавливает полиция Центрального района.
Ранее на Piter.TV: задержаны похитители мигранта в Петергофе.
Фото: Piter.TV
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