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Петербурженка засняла момент кражи скамеек во дворе на Наставников: видео

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Девушка планируют обратиться в администрацию района.

В Красногвардейском районе автомобилисты украли две лавки. Жительница дома на проспекте Наставников снимала на телефон процесс кражи. О случившемся она сообщила в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 27 июня.

Выйдя на улицу, петербурженка увидела, что скамеек нет на прежнем месте. Теперь девушка планирует посетить администрацию района, чтобы обсудить произошедшее. По мнению свидетельницы события, мужчины убрали лавки в машины и увезли на дачный участок. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что житель Петроградки ограбил магазин для взрослых. Он уверенно зашел в магазин эротических товаров на Каменноостровском проспекте около 21:00. Угрожая ножом кассиру, парень забрал деньги из кассы и скрылся. 

Видео: Мегаполис

Теги: в петербурге воруют скамейки, кража скамеек, полиция, проспект наставников
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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