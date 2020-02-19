На набережной Комсомольского канала при пожаре в квартире погибли два кота

Хозяева квартиры не пострадали.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в жилой квартире, в результате которого погибли два домашних питомца. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании в квартире на набережной Комсомольского канала, дом 21, поступило на пульт дежурного в 15:44. Прибывшие пожарные расчеты установили, что в помещении горит обстановка на площади 5 квадратных метров. К 16:10 огонь был полностью ликвидирован.

На месте работали 15 сотрудников МЧС и было задействовано 3 единицы специальной техники. Люди в результате происшествия не пострадали. Однако, как сообщает интернет-издание 78.ru, в огне погибли два кота, принадлежавшие хозяевам квартиры. По данным спасателей, газовое оборудование в жилище во время пожара не пострадало.

Ранее Piter.TV сообщал, что рыбак провалился под лёд Пашозера в Ленобласти и погиб.

Фото: Piter.TV