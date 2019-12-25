Рыбак провалился под лёд Пашозера в Ленобласти и погиб

Мужчина отправился на рыбалку после официального закрытия навигационного сезона.

В Тихвинском районе Ленинградской области на озере Пашозеро обнаружено тело мужчины, который погиб во время рыбалки. Об этом сообщила пресс-служба Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Как уточнили в ведомстве, спасатели обнаружили тело рыбака на дне водоёма. Тело было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции для установления всех обстоятельств трагедии.

Специалисты напоминают, что с наступлением осенне-зимнего периода на всей территории Ленинградской области закрыта навигация для маломерных судов. Выход на воду в этот период строго запрещён. Нарушение этого режима не только влечёт административную ответственность, но и создаёт прямую угрозу для жизни.

Фото: pxhere