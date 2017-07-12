На Кронштадтской улице автобус ушел под асфальт

В результате случившегося никто не пострадал.

На Кронштадтской улице в Петербурге 18 октября под асфальт ушел автобус №66. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Уточняется, что в автобусе были пассажиры, в результате случившегося никто не пострадал. Как пишет "Фонтанка", подмыв грунта произошел после прорыва трубы.

Также по информации пресс-службы ГКУ "Организатор перевозок", трасса маршрута №66 временно изменена. Автобус направлен от "Кировского завода" по Кронштадтской улице, дороге на Турухтанные острова, проспекту Маршала Жукова, Портовой улице, далее – по действующей трассе.

Ранее мы рассказывали о том, что туристический автобус попал в аварию в Таллине по пути в Петербург.

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург