На Индустриальном проспекте завершили ремонт дорожного покрытия

Это удалось сделать на пару дней раньше срока.

На Индустриальном проспекте завершились основные ремонтные работы. Теперь специалисты до 14 октября будут восстанавливать нарушенное благоустройство территорий. Об этом сообщила пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры 31 августа.

Ремонт проходил на участке от Шафировского проспекта до Российского путепровода. Общая протяженность ремонтируемой дороги составила 5,2 км. Работы вел подрядчик АО "ВАД".

Работы завершили с опережением графика на несколько дней. В первую очередь это связано с благоприятными погодными условиями: сухой и теплый август сыграл на руку дорожникам. Андрей Богданов, заместитель председателя КРТИ.

Ремонт шел с 12 июля. До этого проспект ремонтировали в последний раз в 2010 году. В пресс-службе комитета показали фотографии "до" и "после".

Фото: КРТИ