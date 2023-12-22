На Херсонской сожитель женщины насиловал ее дочь-подростка

В полицию обратился родной отец школьницы.

Накануне, 16 января, в Центральном районе бывший муж петербурженки обвинил ее сожителя в изнасиловании 15-летней дочери. Мужчина написал заявление на нового партнера своей экс-супруги.

По информации Piter.tv, отец рассказал стражам порядка, что злоумышленник насиловал его дочь в период с 29 декабря по 6 января. Известно, что подозреваемый приехал в Петербург из Таджикистана. 35-летний мужчина не работает.

Стражи порядка задержали иностранца на Херсонской, где он проживает со своей девушкой и ее дочерью. На него завели уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на пищевом производстве на Салова прошел миграционный рейд.

Фото: Piter.tv