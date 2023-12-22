  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Херсонской сожитель женщины насиловал ее дочь-подростка
Сегодня, 8:18
134
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Херсонской сожитель женщины насиловал ее дочь-подростка

0 0

В полицию обратился родной отец школьницы.

Накануне, 16 января, в Центральном районе бывший муж петербурженки обвинил ее сожителя в изнасиловании 15-летней дочери. Мужчина написал заявление на нового партнера своей экс-супруги. 

По информации Piter.tv, отец рассказал стражам порядка, что злоумышленник насиловал его дочь в период с 29 декабря по 6 января. Известно, что подозреваемый приехал в Петербург из Таджикистана. 35-летний мужчина не работает.

Стражи порядка задержали иностранца на Херсонской, где он проживает со своей девушкой и ее дочерью. На него завели уголовное дело. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на пищевом производстве на Салова прошел миграционный рейд.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, изнасилование подростка, мигрант, полиция, херсонская улица
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии