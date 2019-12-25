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В школе Приморского района на ученицу упали ворота
Сегодня, 10:20
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В школе Приморского района на ученицу упали ворота

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Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу с переломами костей левой кисти.

Следователи устанавливают обстоятельства травмирования девочки в школе Приморского района. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу. 

На восьмилетнюю ученицу упали ворота, в связи с чем ее госпитализировали в городскую больницу с переломами костей левой кисти. По данному факту начата доследственная проверка. 

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 

Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Ранее мы рассказывали о том, что директрисе огласили приговор за размещение тира в школе во Фрунзенском районе. Конструкция упала на второклассника, он получил серьезную травму. 

Фото: Piter.TV 

Теги: приморский район, травмирование в школе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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