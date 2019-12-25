Потребительская активность в Петербурге снижается

Анализ Петростата показал: индекс оборота розничной торговли в городе снизился с 111,7% в марте до 102,5% в сентябре.

Экономисты отмечают признаки снижения потребительской активности в Санкт-Петербурге, что подтверждается итогами торговли и производства пищевой продукции за январь–сентябрь 2024 года. Если в первом квартале рост потребления был заметным, то со второго квартала показатели начали замедляться. Прирост в денежном выражении уступает инфляции, а продажи отдельных товаров в натуральных объемах сокращаются. Петербуржцы стали тратить меньше на продукты питания и бытовую технику, рассказали в "РБК Петербург".

Тенденции в сегментах

Анализ Петростата показал: индекс оборота розничной торговли в городе снизился с 111,7% в марте до 102,5% в сентябре. В Ленинградской области показатели упали с 107,9% до 100,9% за тот же период. Продовольственный сегмент демонстрирует тенденцию перехода потребителей на более дешевые продукты, что снижает денежные показатели продаж. В непродовольственном сегменте заметен интерес к банковским вкладам вместо крупных покупок, особенно на фоне высоких ставок.

Товарные категории и потребление

Снижение потребления также видно в оптовой торговле. Продажи сыра упали на 14%, растительного масла — на 38%, кондитерских изделий — почти на 10%. Однако показатели производства пищевых продуктов в Петербурге выросли на 3,1% к прошлому году. Это может говорить о противоречивых тенденциях в закупках и продажах.

Эксперты прогнозируют возможное оживление на фоне ожидания роста ключевой ставки, что может подтолкнуть граждан к покупкам. Однако общая тенденция указывает на устойчивое охлаждение потребительской активности.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Diffusion)