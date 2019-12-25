На Броневой электричка наехала на молодого человека

Предположительно, молодой человек упал на рельсы с железнодорожной платформы, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В Петербурге сотрудники транспортной полиции проводят проверку по факту травмирования мужчины вблизи железнодорожной станции Броневая. Об этом сообщила пресс-служба СПб-Балтийского ЛО МВД России на транспорте.

Сегодня в 01:15 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что вблизи железнодорожной станции Броневая электричкой сообщением "Санкт-Петербург – Малая Вишера" травмирован молодой человек. Машинист заметил человека, лежащего рядом с рельсами. Были поданы сигналы повышенной громкости и применено экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Предположительно, молодой человек упал на рельсы с железнодорожной платформы, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Его госпитализировали в больницу.

Фото: Piter.tv