На Болотной дерево повредило четыре автомобиля

Как сообщают местные жители, ранее они уже писали в районную администрацию о том, что старый клён представляет опасность и его нужно спилить.

На Болотной улице в Петербурге сильный ветер ночью 6 октября повалил старый клен на четыре припаркованных автомобиля. Владельцы машин намерены обратиться в суд, отметил "Петербург2".

Как сообщают местные жители, ранее они уже писали в районную администрацию о том, что старый клён представляет опасность и его нужно спилить. Однако, этого так и не произошло, дерево упало из-за природной стихии.

Также стало известно, что петербуржцев на этих выходных ждёт "совершенно некомфортная погода с ветром".

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП