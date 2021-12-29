На акватории Финского залива 18-21 февраля пройдут ледокольные работы

Петербуржцев, особенно любителей зимней рыбалки, просят быть предельно внимательными и осторожными в данном районе.

ГУ МЧС России по Петербургу предупреждает: в период с 18 по 21 февраля на акватории Финского залива в районе Кронштадта и фортов будет проходить комплекс ледокольных работ.

Петербуржцев, особенно любителей зимней рыбалки, просят быть предельно внимательными и осторожными в данном районе.

Несмотря на то, что в настоящее время выход на ледовое покрытие Финского залива разрешен, пребывание на льду может быть опасным. При этом действует запрет выхода на лед реки Нева с ее рукавами, реками и каналами.

Ночью 17 февраля два человека ушли под лед Финского залива во время рыбалки.

Фото: pexels (носит иллюстративный характер)