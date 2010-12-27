На Выборгском шоссе опрокинулся тягач с песком

В воскресенье, 2 июня, приблизительно в 5:20 утра на Выборгском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.
По данным отдела пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель гружённого песком тягача не справился с управлением. При заезде на КАД тягач опрокинулся, от полученных травм, несовместимых с жизнью, 57-летний автомобилист скончался на месте.
В настоящее время началось выяснение подробностей дела.
Напомним, что в субботу машина влетела в пешеходов на Каменноостровском проспекте.
Фото: stiproduction
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