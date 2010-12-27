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На Выборгском шоссе опрокинулся тягач с песком
Сегодня, 10:02
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Lolita.Dubovik98

На Выборгском шоссе опрокинулся тягач с песком

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Водитель авто скончался на месте.

В воскресенье, 2 июня, приблизительно в 5:20 утра на Выборгском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

По данным отдела пропаганды управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель гружённого песком тягача не справился с управлением. При заезде на КАД тягач опрокинулся, от полученных травм, несовместимых с жизнью, 57-летний автомобилист скончался на месте. 

В настоящее время началось выяснение подробностей дела. 

Напомним, что в субботу машина влетела в пешеходов на Каменноостровском проспекте.

Фото: stiproduction

Теги: дтп в спб, новости санкт петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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