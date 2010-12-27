ДТП около метро "Бухарестская": столкнулись автобус и маршрутка

Пострадавших нет.

В среду, 5 июня утром, около станции метро "Бухарестская" на улице Салова произошло ДТП. Столкнулся пассажирский автобус и микроавтобус Citroen. Пострадавших нет, но по данным пользователей в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" по направлению к Витебскому проспекту собирается пробка. Маршрутка врезалась в зад автобуса, совершая разворот в сторону Бухарестской.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" движение на данном участке улицы затруднено, скорость составляет 3,5 километров в час. Два ряда дороги перекрыты.

Ранее мы писали, что во время велопробега в Купчино будет изменено движение общественного транспорта.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург"; "Яндекс. Пробки"