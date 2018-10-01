Видео: на Выборгской набережной Hyundai Solaris столкнулся с БТР

От удара Hyundai Solaris загорелся, потушить его смогли работники из ближайшего шиномонтажа и мойки.

В ночь на 2 августа на Выборгской набережной Hyundai Solaris столкнулся с БТР. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Со слов очевидцев, легковушка неслась со скоростью не менее 120 километров в час, cлетела с дороги и врезалась в припаркованный БТР. Бронированный транспортёр, по словам свидетелей аварии, стоит там все время. Вероятнее всего, он принадлежит салону элитных автомобилей, рядом с которым и произошла авария.

От удара Hyundai Solaris загорелся, потушить его смогли работники из ближайшего шиномонтажа и мойки. Водитель остался жив, но был в состоянии шока.

Накануне водитель снес столб на Зеленогорском шоссе.

Видео: Piter.TV