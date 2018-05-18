На Шлиссельбургском проспекте прорвало трубу: утренний "душ" порадовал петербуржцев

Высота пара достигла уровня крыши девятиэтажного дома.

В Рыбацком жителей удивил утренний "душ" под окнами. Паровой столбик стал заметен к четырем-пяти часам утра 18 мая. По данным петербуржцев, гейзер забил из-под асфальта около 26 дома корпус 1 по Шлиссельбургскому проспекту. По сведениям от другого источника, авария произошла вблизи 22 здания по той же улице.

Из-за того, что прорвало трубопровод с кипятком, в ближайшем здании запотели окна. Горячая вода залила двор и тротуар. По сведениям свидетелей событий, пар достиг девятого этажа и поднялся выше крыши.

Представители "Теплосети" отметили, что конструкция диаметром в 300 мм приобрела дефект из-за проводимых испытаний. В настоящее время на месте работают специалисты аварийной службы. Кипяток больше не вытекает из прохудившегося участка трубы.

Видео: Piter.tv

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

