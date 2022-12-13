Во время строительства на Пулковском шоссе нашли снаряд ВОВ

Боеприпас был вывезен сотрудниками ОМОН на специализированный полигон в Ленинградской области для уничтожения.

Сотрудники ОМОН Росгвардии обследовали снаряд времен войны, обнаруженный на стройплощадке в Московском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

Днём 20 февраля во время строительных работ в районе ЖК "Зелёный квартал" на Пулковском шоссе был обнаружен предмет, похожий на старый боеприпас.

По указанному адресу незамедлительно прибыли специалисты-взрывотехники ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии, которые идентифицировали находку как 100-миллиметровый неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны в состоянии сильной коррозии.

Боеприпас был вывезен сотрудниками ОМОН на специализированный полигон в Ленинградской области для уничтожения.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО