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На Петербург надвигается еще один циклон под названием "Зива"
Сегодня, 16:50
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На Петербург надвигается еще один циклон под названием "Зива"

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Снегопады продолжатся.

Жителей Санкт-Петербурга предупреждают о приближении нового циклона под названием "Зива". По прогнозам, циклон накроет Северную столицу в середине понедельника, 16 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Михаил Леус.

В Санкт-Петербурге ещё выпадет снег, сохранится сложная ситуация на дорогах и существенно понизится атмосферное давление — в середине дня барометры покажут 733 миллиметра ртутного столба, что на 26–28 единиц ниже нормы. Во второй половине дня давление начнёт расти.

Синоптик также обращает внимание метеозависимых людей на необходимость следить за своим самочувствием в связи с резкими изменениями погодных условий.

Ранее Piter.TV сообщал, что в петербургском аэропорту Пулково из-за снегопада самолёт не смог припарковаться у рукава.

Фото:Piter.TV

 

Теги: михаил леус, погода, циклон зива
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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