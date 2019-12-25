На Новоизмайловском проспекте горел балкон

С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины.

Сегодня днем, 8 октября, в Московском районе районе произошел пожар. На Новоизмайловском проспекте, 1, вспыхнул балкон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Выяснилось, что в "пятиэтажке" пламя распространилось по балкону на площади 0,5 квадратного метра. С огнем боролись 12 спасателей и три спецмашины.

В 13:20 пожар ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv