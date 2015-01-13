На улице Софьи Ковалевской хулиган устроил стрельбу по окнам домов

На 44-летнего злоумышленника завели уголовное дело.

Правоохранители задержали злоумышленника, который устроил стрельбу по окнам в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На улице Софьи Ковалевской 44-летний подозреваемый открыл огонь из травматического пистолета "Оса". В полицию обратилась жительница дома, которая стала свидетелем случившегося.

Стражи порядка изъяли у хулигана оружие, 7 патронов к травматическому пистолету, 2 гильзы, нож, перцовый баллончик. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv