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На улице Софьи Ковалевской хулиган устроил стрельбу по окнам домов
Сегодня, 12:37
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На улице Софьи Ковалевской хулиган устроил стрельбу по окнам домов

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На 44-летнего злоумышленника завели уголовное дело.

Правоохранители задержали злоумышленника, который устроил стрельбу по окнам в Калининском районе Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На улице Софьи Ковалевской 44-летний подозреваемый открыл огонь из травматического пистолета "Оса". В полицию обратилась жительница дома, которая стала свидетелем случившегося. 

Стражи порядка изъяли у хулигана оружие, 7 патронов к травматическому пистолету, 2 гильзы, нож, перцовый баллончик.  Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: на Обводном канале легковушка врезалась в грузовик.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, мвд, стрелял по окнам, улица софьи ковалевской
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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