На Обводном канале легковушка врезалась в грузовик

По версии пользователей, водителя иномарки подвели тормоза.

На Обводном канале в Петербурге произошло ДТП. Легковушка врезалась в грузовой автомобиль. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

В Сети опубликовали фото с места аварии. Транспортные средства столкнулись на "зебре". Судя по кадрам, передняя часть легковой машины попали под тяжелогруз.

По версии пользователей, водителя иномарки подвели тормоза. Некоторые предположили, что автомобилист потерял управлением над машиной из-за того, что не смог рассчитать скорость.

Ранее на Piter.tv: в Луге погибла в ДТП с мусоровозом 69-летняя пенсионерка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Ольга Квасова)