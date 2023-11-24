На улице Некрасова загорелась стиральная машина

Для тушения огня и локализации очага возгорания задействовали 3 единицы специальной техники и 15 сотрудников МЧС.

Утром 30 июня, в 6:04, поступила информация о возгорании, произошедшем в Петродворцовом районе, на улице Некрасова, дом 1, корпус 2. Сообщается, что огонь охватил стиральную машину, находящуюся в двухкомнатной квартире площадью 50 кв.м.

Спустя чуть более двадцати минут, в 7:06, пламя было успешно потушено. Информация о жертвах или пострадавших не зарегистрирована.

Для тушения огня и локализации очага возгорания задействовали 3 единицы специальной техники и 15 сотрудников МЧС.

Ранее мы сообщили о том, что в Новой Ладоге сгорел частный дом площадью 60 "квадратов". Звонок о произошедшем поступил спасателям в 01:37, а уже в 01:50 пожар был успешно локализован. Инцидент ликвидировали силы дежурных смен пожарной охраны региона — расчеты 121-й и 148-й пожарных частей Ленинградской области.

Фото: Piter.TV