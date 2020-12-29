На Ленинградской мужчина порезал лицо пенсионерке

Между ними произошла ссора.

В Петербурге на Ленинградской улице мужчина порезал лицо женщине. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 26 января в 22:06 поступило сообщение о данном происшествии в подъезде дома 97 по Ленинградской улице. В 22:30 по приметам у дома 31 по улице Школьной в г. Пушкин, по подозрению в совершении данного преступления задержан 36-летний мужчина. По предварительной информации, он во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, избил и ударил ножом пенсионерку.

В 02:01 27 января из больницы № 15 поступила телефонограмма, что к ним с резанной раной подбородка, проникающий в полость рта, гематомой левой щеки, в удовлетворительном состоянии госпитализирована 63-летняя пенсионерка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv