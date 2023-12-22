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Трамваи встали на Коллонтай и Дальневосточном
Сегодня, 9:16
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Трамваи встали на Коллонтай и Дальневосточном

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Затор тянется от Сквозного проспекта до Дальневосточного проспекта, однако в обратном направлении движение затруднено лишь частично.

Утром в среду, 17 апреля, на улице Коллонтай неподалёку от перекрестка с Дальневосточным проспектом образовался затор из трамваев.

Свидетели в соцестях сообщают, что трамваи застыли на месте на целый час из-за залома каретки токоприёмника. Аварийная бригада уже на месте, ожидаются специалисты по ремонту контактной сети.

Согласно данным "Яндекс.Карт", затор тянется от Сквозного проспекта до Дальневосточного проспекта, однако в обратном направлении движение затруднено лишь частично.

Фото:  "Яндекс Карты"

Теги: санкт-петербург, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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